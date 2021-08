20 mauvaises habitudes alimentaires qui coûtent cher

15 / 21

GETTY IMAGES, VIA AMAZON.COM

Laisser les couteaux s’émousser

Les couteaux sont les outils par excellence du chef, mais il semble qu’on néglige trop souvent leur entretien et qu’on les remplace beaucoup trop vite. «Pensez à un entretien préventif, comme un changement d’huile pour l’auto», conseille Matt Matsushima, directeur des opérations de Shun Cutlery. Des couteaux aiguisés régulièrement à l’affiloir, après les avoir utilisés cinq ou six fois, restent affûtés plus longtemps. «Plus vous espacerez les aiguisages et plus il sera difficile de retrouver le tranchant d’origine, au point où il vous faudra peut-être faire appel à un affileur professionnel», prévient-il. Cela peut être onéreux et compliqué, et vous pousser même à vouloir tout remplacer. Ne commettez pas ces erreurs en cuisine.

Les laver et les sécher à la main (plutôt qu’à l’air libre) préserve aussi le fil des couteaux, tout comme leur bon entreposage. «Ranger des couteaux sans étui dans un tiroir n’est pas que dangereux, mais peut aussi abîmer le tranchant de la lame», précise-t-il. Selon un autre fabricant de coutellerie, Schmidt Brothers, des tests ont démontré que les blocs magnétiques et les barres murales préservaient la lame deux fois plus longtemps que les blocs traditionnels. Les fils des couteaux s’émoussent progressivement à force d’être placés et retirés du bloc traditionnel, en réaction au frottement de la lame sur le bois.