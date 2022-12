Comment organiser son frigo et le garder en ordre?

TMB Studio

Pourquoi organiser son frigo?

Ah, l’organisation et le nettoyage du réfrigérateur! On redoute la chose qui nécessite pourtant relativement peu d’efforts et rapporte gros. Il est toujours plus facile de voir toute la nourriture que l’on a dans un réfrigérateur bien organisé. Cela raccourcit la liste d’épicerie et permettra une préparation plus rapide des repas. Mais où l’organisation de son frigo rapporte le plus, c’est sur la quantité de nourriture gaspillée.

Lorsque les aliments sont conservés dans les bons contenants et à la bonne température, ils durent plus longtemps sans se gâter, ce qui fait économiser une petite fortune.

Aussi, en gardant les choix sains au niveau des yeux – comme les fruits ou les légumes coupés – il est facile d’améliorer son alimentation. En plus de l’organisation de la cuisine et de l’organisation du garde-manger, l’organisation du réfrigérateur est tout simplement essentielle pour un ménage efficace, fluide et soucieux de son budget.

Ce dont vous aurez besoin:

Glacière ou sac isotherme;

bacs transparents;

récipients en verre (pour la conservation des aliments);

et un plateau tournant.

Étape 1: Vider son frigo

Avant de pouvoir s’attaquer efficacement à l’organisation de son frigo, il est nécessaire de le vider et de le désencombrer, dit Regina Ragone, une nutritionniste culinaire basée à New York. Elle suggère de retirer tous les aliments du frigo afin que de pouvoir évaluer l’espace de rangement disponible.

Cette astuce est efficace pour vérifier la date de péremption de chaque aliment. Placez les articles que vous conservez dans une glacière ou un sac isotherme jusqu’à ce qu’il soit temps de les remettre au réfrigérateur.

Pour vous aider dans le grand ménage du frigo, jetez un œil à ces 6 façons d’identifier les aliments avariés.

Étape 2: Nettoyer son frigo

Il est grand temps de nettoyer le frigo de fond en comble, d’autant plus si vous ne vous souvenez pas de la dernière fois que vous l’avez fait!

Maintenant que votre réfrigérateur est vide, suivez ces étapes:

• Essuyez soigneusement les portes, les murs, les étagères, les tiroirs et les compartiments avec un chiffon doux imbibé d’eau tiède et de savon à vaisselle doux.

• Pour la crasse incrustée, comme la gelée, le sirop, le ketchup ou la moutarde, utilisez de l’eau tiède et un tampon à récurer sans danger pour les poêles antiadhésives, suggère Regina Ragone.

• Fermez les portes pour permettre à l’intérieur de votre réfrigérateur de revenir à la bonne température avant de commencer à y replacer les articles.

Étape 3: Organiser son frigo

Les experts s’accordent pour dire que le meilleur plan pour organiser son frigo n’a pas besoin d’être compliqué. En fait, un système plus simple est préférable, car vous êtes plus susceptible de maintenir l’ordre établi de manière cohérente (ce qui est l’objectif ultime).

La plupart des frigos ont une variété d’étagères, de tiroirs et de compartiments pour simplifier la logistique d’entreposage des fruits et des légumes. Organiser son frigo avec des bacs transparents est une bonne option.

Dans un autre ordre d’idées, réfrigérer directement ses plats et leurs restants est une question de tradition familiale et de tradition culturelle. En Amérique du Nord, les «touski» sont rapidement mis au frigo. En Europe, la tradition veut plutôt que l’on attende quelque temps avant de réfrigérer ses aliments. Alors, doit-on laisser nos plats refroidir avant de les réfrigérer?

TMB STUDIO

Commencer par les étagères

Un réfrigérateur typique possède des étagères supérieures, centrales et inférieures. Pour savoir ce qui devrait aller où, nous avons demandé à Sally Kuzemchak, consultante auprès de marques alimentaires nationales et d’organisations commerciales.

Parce que l’air chaud monte, il est judicieux de ranger les articles qui doivent être conservés au froid, y compris la plupart des produits laitiers et de la viande crue, sur les étagères inférieures. La partie arrière de votre frigo, qui est la plus éloignée de la porte, est aussi plus froide que l’avant.

Étagère supérieure:

aliments préparés/prêts à manger;

trempettes et salsa préparées;

tartes et certains gâteaux;

les restes. Conserver dans des récipients étanches et transparents afin que le contenu soit visible. (Vous êtes plus susceptible de manger ce que vous voyez.)

Étagère centrale:

melons entiers;

fromages à pâte dure (conservez-les dans l’emballage du magasin jusqu’à leur ouverture, puis enveloppez-les dans du papier ciré ou un emballage alimentaire à la cire d’abeille.);

crème sure, fromage cottage, fromage ricotta. (Placez-les sur un plateau tournant pour en faciliter l’accès.);

contenants plus petits de fruits et légumes prêts à manger, tels que des tranches de poivrons, des mini-carottes, des raisins…;

œufs. Conservez-les dans leur emballage d’origine ou rangez-les en vrac dans un organiseur. (Si votre frigo a des coquetiers dans l’une des portes, ne les utilisez pas. Cette porte est trop chaude pour les œufs!)

TMB STUDIO

Étagère inférieure:

lait;

canettes d’eau de Seltz ou d’autres sodas dans un organiseur de boissons;

collations, comme du fromage en ficelle, du yogourt et des contenants individuels de houmous;

fines herbes. Pour entreposer des fines herbes fraîches, coupez les tiges, puis placez-les dans un pot Mason avec deux centimètres d’eau dans le fond.

TMB STUDIO

Puis, les tiroirs et les bacs

Les nouveaux modèles de frigos ont souvent des réglages pour les tiroirs.

Le tiroir peu profond doit être réglé sur «viande», tandis que le bac à légumes réservé aux fruits doit être réglé sur le réglage d’humidité le plus bas. Enfin, celui pour les légumes doit être sur le réglage le plus élevé.

Tiroir peu profond

viande froide et charcuterie;

viande, poisson et volaille frais. (Si l’emballage n’est pas hermétique, placez une assiette ou un plateau en dessous pour récupérer les jus).

Bac à légumes… pour les fruits

pommes entières (en vrac et non lavées);

oranges;

baies entières.

TMB STUDIO

Bac à légumes… pour les légumes

poivrons entiers;

carottes;

têtes entières de chou-fleur, de brocoli et de laitue.

Terminer avec les portes

Les portes sont la partie la plus chaude du réfrigérateur. Elles sont également soumises à la plupart des fluctuations de température, puisqu’elles sont ouvertes et fermées à plusieurs reprises.

TMB STUDIO

Compartiments laitiers

fromages à pâte molle (s’ils sont ouverts, emballez-les soigneusement dans du papier parchemin);

beurre. Une fois ouvert, placez-le dans un beurrier.

TMB STUDIO

Compartiments de porte

jus d’orange;

lait d’avoine et autres laits alternatifs;

condiments (tels que ketchup, mayonnaise, sauce forte, moutarde, vinaigrettes et cornichons);

confitures et gelées;

huile de sésame et de noix.

TMB STUDIO

Organiser son congélateur

L’organisation du congélateur sera d’autant plus simple, maintenant que le frigo est terminé.

Sally Kuzemchak suggère de créer des zones et de regrouper tous les légumes ensemble et toutes «les compresses froides» de petits pois au même endroit.

Créer une autre zone dédiée aux aliments du déjeuner, tels que les gaufres surgelées, les bagels ou les sandwichs-déjeuner. Conservez les restes dans des récipients en verre transparent bien étiquetés. (Oui, vous pouvez mettre du verre dans le congélateur.)

Le meilleur conseil de Sally Kuzemchak: faites en sorte de refermer la porte du congélateur le plus rapidement possible en identifiant bien les bacs et en séparant bien les items.

Comment préparer nos légumes préférés pour une congélation à long terme? Jetez un oeil à nos 10 trucs pour congeler les légumes.

Montage Érika Bisaillon

Plus de conseils pour organiser son frigo

Il est important de savoir ce qui va sur l’étagère supérieure, centrale ou inférieure. Toutefois, les conseils suivants feront passer l’organisation de votre frigo à un niveau supérieur.

Ajoutez un plateau tournant. Le positionnement d’un plateau tournant sur une étagère permet de maximiser l’entreposage et l’accessibilité. Il suffit de tourner pour saisir ce dont vous avez besoin.

Gardez les aliments visibles. Utilisez des récipients en verre pour les restes. Voir l’intérieur des contenants augmente les chances de manger leur contenu.

Évitez de mélanger les fruits et les légumes. Conservez les fruits et les légumes dans des tiroirs séparés, non mélangés. Ils émettent des gaz à des taux différents, donc les conserver ensemble peut accélérer leur détérioration.

Mettez une boîte ouverte de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude absorbe les odeurs pour aider à garder votre réfrigérateur frais.

Laissez le haut du réfrigérateur dégagé. Pour une meilleure efficacité énergétique, renoncez à entreposer des livres de cuisine ou des plateaux sur le dessus de votre réfrigérateur. Cela pourrait faire travailler votre réfrigérateur plus fort, ce qui augmenterait votre facture d’électricité.

Psst! À ce propos, comment se porte votre consommation d’électricité? Jetez un oeil à nos quelques conseils pour économiser en frais de chauffage et en frais d’utilisation d’appareils électriques.

