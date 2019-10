7 occasions où ne jamais utiliser votre carte de débit

5 / 8

JACOB LUND/SHUTTERSTOCK

Quand vous magasinez en ligne

Acheter sur des sites Web avec votre carte de débit peut également vous exposer à un plus grand risque. Et il peut être plus difficile de contester un paiement frauduleux lorsqu’il est effectué avec une carte de débit plutôt qu’une carte de crédit.

«Même si les banques disposent de mécanismes visant à vous protéger, vous et votre carte de débit, un fraudeur pourrait vider votre compte avant même que vous ne réalisiez que votre carte a été compromise, explique Kimberly Palmer. Et c’est un risque énorme pour les gens parce qu’ils utilisent leurs comptes bancaires pour payer toutes sortes de choses, des factures de services publics aux hypothèques et au loyer.»

N’hésitez pas à suivre ces astuces pour magasiner en ligne en épargnant de l’argent!