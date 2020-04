10 situations où vous ne devriez jamais utiliser de lingettes antibactériennes

L’utilisation de lingettes antibactériennes est devenue une habitude? Attention: elles ne sont pas toujours aussi efficaces qu’on pourrait le penser…



Les lingettes antibactériennes sont maintenant utilisées pour nettoyer presque tout dans la maison, dans l’espoir de la rendre plus propre et plus saine. Simples d’utilisation, elles représentent un allié de taille pour le nettoyage. Toutefois, il existe plusieurs situations où il vaudrait mieux vous abstenir de les utiliser.

À l’ère du coronavirus, le monde entier est devenu plus vigilant en matière d’hygiène. À un tel point que les détaillants ont du mal à gérer leur stock de lingettes antibactériennes et de gel désinfectant.

GORODPHOTO/SHUTTERSTOCK

Les jouets

Essuyer une surface avec une lingette antibactérienne vous donne un sentiment de propreté efficace. Par contre, ce que vous ne voyez pas, ce sont les produits chimiques qui restent sur la surface. «La principale raison pour laquelle je pense que les gens ne devraient pas utiliser de lingettes antibactériennes en tant que lingette de tous les jours est que nous constatons une augmentation des bactéries résistantes aux antibiotiques», explique John Manolas, copropriétaire de Whyte Gate et chimiste. «Il en va de même pour les savons, et les lingettes, antibactériennes. La plupart des surfaces seront probablement aussi exemptes de germes après un nettoyage régulier avec du savon et de l’eau ou tout autre nettoyant ménager», dit-il.

Manolas précise également que les parents ne devraient pas utiliser les lingettes sur les jouets, car les enfants sont susceptibles de les mettre dans leur bouche et donc d’être en contact avec ces produits chimiques.

Remplacer par: de l’eau et du vinaigre. Ajoutez une demi-tasse de vinaigre à un gallon d’eau et essuyez les jouets avec cette solution. Si le jouet est étanche, trempez-le dans le mélange pendant au moins 15 minutes pour éliminer les bactéries. Rincez-le ensuite soigneusement à l’eau et laissez-le sécher à l’air. C’est un excellent moyen de nettoyer les jouets, et il est non toxique.

