14 polluants à surveiller pour purifier l’air de votre maison

Ne laissez pas les déchets s’accumuler dans la maison car ils élèvent le taux de bactéries et de champignons dans l’air. C’est du moins ce qu’affirme une étude aux Pays-Bas, qui a analysé des échantillons d’air provenant de 99 maisons. L’air était plus vicié là où on laissait s’accumuler les restes de fruits, légumes et autres aliments au lieu de les mettre dehors.

Lavabos et toilettes

Un robinet qui fuit élève l’humidité de la maison et favorise l’accumulation d’un champignon, Stachybotrys chartarum, dont on connaît les effets toxiques sur la santé. À la différence du champignon qui forme un résidu noir entre les carreaux de céramique ou au bord de la baignoire, S. chartarum s’attaque aux murs, plafonds, tuiles acoustiques et tapis. Il irrite les yeux, la peau, les poumons et le système nerveux, cause la lassitude chez l’adulte et peut-être aussi l’hémorragie pulmonaire chez l’enfant. Pour vous en prémunir, mettez des ventilateurs dans la cuisine, la salle de bains et au sous-sol, et réparez, sans attendre, les robinets qui fuient.

Éviers et rideaux de douche abritent des spores de moisissures. Essuyez-les avec de l’eau de Javel.

La chasse d’eau lance des gouttelettes dans l’air. Baissez le couvercle.

Si vous n’aimez pas le Javel, utilisez le bicarbonate de sodium: c’est naturel et ça fait des miracles!