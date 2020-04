5 solutions maison pour nettoyer la salle de bains

3 / 6

Shutterstock

Lingettes pour bébé: pour faire briller la salle de bain

Vous attendez des invités et n’avez pas le temps de faire le ménage? Pas de panique. Essayez ce truc simple et efficace: tenez une lingette pour bébé d’une main et un chiffon sec de l’autre et utilisez-les en même temps, c’est-à-dire la lingette pour polir les surfaces d’abord et ensuite le chiffon sec pour les faire briller.

