Les 25 meilleures recettes de pâtes inégalables et savoureuses que vous pourrez préparer facilement et en un tournemain à la maison!

Des invités débarquent à l’improviste à la maison ? Pas de souci! Optez pour cette recette facile et réconfortante.

Les penne à la puttanesca, composées de câpres, de filets d’anchois, d’olives noires et de tomates italiennes, constituent un plat nourrissant.

Lasagne traditionnelle

Avec les trois fromages, les herbes et épices et les saucisses italiennes, cette lasagne vous offre un plat nourrissant et délicieux, parfaite pour les grandes tablées.

