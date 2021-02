Casserole italienne à la viande

Préchauffer le four à 350°F. Cuire les pâtes, une minute de moins que les indications sur l’emballage, afin qu’elles soient al dente. Égoutter.

Faire chauffer l’huile dans une grande poêle. Faire cuire le bœuf en l’émiettant avec ½ tasse de champignons, l’oignon et le poivron à feu moyen élevé, jusqu’à ce que le bœuf ne soit plus rosé (de 5 à 7 minutes). Incorporer ensuite les assaisonnements et la sauce tomate, puis porter à ébullition. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter pendant 15 minutes.

Déposer les pâtes dans un plat carré de 8 po allant au four. Garnir de la sauce à la viande et du reste des champignons. Parsemé de ¼ de tasse de mozzarella et de 1 cuillère à soupe de parmesan.