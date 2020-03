Les 10 recettes préférées de nos lecteurs

Notre meilleure recette de poulet à l’italienne avec ses légumes et ses tomates est savoureuse et particulièrement riche en vitamines et en polyphénols.

4 / 10

Elenadesign/Shutterstock

Salade santé aux légumes et quinoa

Cette salade aux poivrons colorés, aux tomates et épinards est délicieuse habillée de sa vinaigrette au citron vert, au miel et au gingembre. De plus, elle comble l’appétit et les papilles à merveille, sans pour autant alourdir.

Obtenez la recette de la salade santé aux légumes et quinoa.