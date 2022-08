Conseils pour les pâtes à la sauce Alfredo et aux crevettes

Comment peut-on épaissir ou allonger la sauce Alfredo?

La consistance crémeuse de cette sauce s’obtient grâce à la cuisson de la crème et du fromage ensemble. Quand la crème chauffe à ébullition, l’eau s’évapore et la texture de la sauce devient plus épaisse.

Toutefois, si vous trouvez que la sauce est trop liquide, vous pouvez ajouter une base de roux. On la prépare en faisant fondre des portions égales de beurre et de farine dans une poêle, en mélangeant régulièrement, pendant 2 à 3 minutes. Ajouter le roux dans la sauce Alfredo et faire cuire à feu moyen jusqu’à ce que la texture épaississe. Si vous préférez une sauce plus liquide, ajouter simplement de la crème à 35%.

Quelles sont les autres alternatives de cette recette?

Vous pouvez ajouter des épinards à la fin de la cuisson pour une sauce plus colorée et plus nutritive, ou une poignée de basilic pour plus de saveur. Ou encore, des tomates ou des champignons sautés.

Que puis-je utiliser à la place de la crème pour la sauce?

Heureusement, il existe bien des alternatives: du lait avec du beurre, du lait évaporé et du yogourt grec, par exemple.

Comment conserver les restes de la recette?

Cette recette se conserve trois à quatre jours dans le réfrigérateur, dans un contenant hermétiquement fermé.

Valeurs nutritives

Pour 1 tasse : 794 calories, 52g de lipides (31g en gras saturés), 337mg de cholestérol, 616mg de sodium, 44g de glucides (5g de sucre, 2g en fibres), 39g de protéines.