Ce qu’il faut savoir les bienfaits du quinoa et ses valeurs nutritives

«2013 a été proclamée Année internationale du quinoa (AIQ) en hommage aux peuples andins qui ont su conserver, contrôler, sauvegarder et préserver le quinoa comme aliment pour les générations présentes et futures grâce à leur savoir-faire traditionnel et à leurs pratiques de vie en parfaite harmonie avec la terre mère et la nature», peut-on lire sur la page web de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Le quinoa appartient à la même famille de plantes que les betteraves, les blettes (ou bettes) et les épinards, mais il est très différent de ces légumes. Le quinoa est techniquement ce que l’on appelle un pseudo-grain ou une pseudo-céréale. Ces plantes sont botaniquement différentes des céréales comme l’avoine et le riz, mais elles sont traitées comme telles, car elles sont très similaires, tant sur le plan nutritionnel que dans leurs utilisations culinaires.

Selon le Oldways Whole Grains Council, le quinoa est originaire de la région andine d’Amérique du Sud. Si le Pérou et la Bolivie produisent la grande majorité du quinoa consommé dans le monde, il reste néanmoins que le quinoa est cultivé dans plus de 50 pays.

Le quinoa – un grain entier autrefois peu commun – a fait sa place dans nos recettes et nos supermarchés. Grâce à ses nombreux bienfaits et à son profil nutritionnel remarquable, sa popularité ne cesse de s’accroître. Voici un bref aperçu de la valeur bénéfique du quinoa pour votre santé et des moyens de l’incorporer à votre routine alimentaire.

Les types de quinoa

Vous êtes probablement plus familier avec le quinoa blanc, parfois appelé quinoa ivoire, qui est la variété la plus courante. Les quinoas rouges et noirs sont cependant de plus en plus disponibles sur le marché. Ils ont généralement des saveurs légèrement plus fortes et plus terreuses et conservent davantage leur forme après la cuisson. L’idéal reste de combiner les trois couleurs!

Des produits faits à base de quinoa sont également en vogue, notamment les flocons de quinoa, la farine et les pâtes, ainsi que les aliments emballés, tels que les croustilles, les craquelins, les céréales et les collations de quinoa soufflé.