Sauté de dinde à la méditerranéenne

Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile à feu moyen-élevé. Ajouter la dinde, les courgettes, l’oignon, les piments, l’ail et l’origan; cuire de 10 à 12 minutes, ou jusqu’à ce que la dinde ne soit plus rose et que les légumes soient tendres, tout en émiettant la dinde; égoutter. Ajouter les autres ingrédients; bien chauffer, en remuant de temps en temps.