Tartelettes à la saucisse

Préchauffer le four à 375°F. Sur une surface légèrement enfarinée, déplier les feuilles de pâte feuilletée et les rouler en deux rectangles de 16 x 12po. À l'aide d'un emporte-pièce enfariné, découper douze cercles de 4po (10cm) dans chaque feuille. Presser au fond et sur les côtés des moules à muffins non graissés. À l'aide d'un emporte-pièce enfariné, couper douze cercles de 3½po (8.5cm) dans l'autre feuille de pâte feuilletée.