Salade de poulet ou d’aubergine tandouri

Dans le bol, ajouter 1 c. à thé d’huile de pépins de raisin, le mélange d’épices tandouri, la purée d’ail, la purée de gingembre, le sel, le poivre et bien mélanger avec le poulet.

Ajouter le poulet et le faire cuire jusqu’à ce qu’il soit doré des deux côtés. Réduire le feu pour faire mijoter et laisser le poulet cuire jusqu’à ce qu’il atteigne une température interne de 165 °F/74 °C.

Pendant ce temps, dans un autre bol, ajouter 1 tasse de yogourt grec Two Good, puis ajouter les graines de cumin moulues, le jus de citron, le zeste de citron, l’huile d’olive extra vierge, le miel, le sel, bien mélanger et réserver.

Dans une petite casserole à feu moyen, ajouter le vinaigre de cidre de pomme, l’eau, le miel, la gousse d’ail écrasée et le sel. Une fois que le liquide commence à frémir, remuer et retirer du feu. Laisser le liquide refroidir légèrement avant d’ajouter les tiges de brocoli et les feuilles de céleri. Faire mariner les légumes de 30 à 60 minutes, puis les retirer du liquide. Réserver le liquide pour de futures marinades.

Dans un grand bol, ajouter la laitue romaine, la mangue, le poivron rouge, le chou, les tiges de fines herbes, les tiges de brocoli et les feuilles de céleri marinées, et les lanières de poulet. Ajouter 1 c. à soupe de vinaigrette au yogourt et mélanger.