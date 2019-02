Les 25 meilleures recettes de potages onctueux et irrésistibles

La chair orangée et légèrement sucrée du rutabaga se mêle aux fibres du cèleri et à la douce acidité de la pomme dans cette recette épicurienne contenant autant de lait que de crème.

Cette soupe délicatement sucrée laisse percevoir la saveur caractéristique du panais et le gout beaucoup plus doux de la carotte, de la patate douce et de la courge musquée. Ce régal apportera chaleur et réconfort à toute la famille.

Une soupe sublime au brocoli

Savourer cette soupe épaisse et fumante est un vrai plaisir de la vie. Pour rendre cette dernière encore plus appétissante et gouteuse, une pomme de terre et de l’ail rôti ont été ajoutés. C’est toutefois la saveur du brocoli, mis en vedette dans cette soupe crémeuse, qui domine. Ce légume vert renferme énormément de vitamine C et K. Si vous désirez augmenter le facteur gourmand, garnissez la soupe d’un peu de cheddar râpé.

Obtenez la recette : Soupe au brocoli