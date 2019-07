Desserts aux légumes: les 22 meilleures recettes

12 / 22

Une recette de flan caramélisé à la courge d’hiver

Le flan s’avère une gourmandise nourrissante et riche en protéines. Cette version à la courge d’hiver et au rhum brun fournit en plus beaucoup de provitamine A et de fibres. Obtenez-en encore plus en ajoutant à votre menu ces 10 aliments les plus riches en fibres.

Obtenez la recette de flan caramélisé à la courge d’hiver.