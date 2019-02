La noix de coco compte une foule de bienfaits et vertus santé. En outre, la noix de coco aide à stabiliser le sucre sanguin, est riche en potassium et en antioxydants, facilite la digestion, en plus de contrer l'inflammation.

Noix de coco: Découvrez ses nombreux bienfaits et vertus santé

1. La noix de coco facilite la digestion

La noix de coco est riche en acides gras facilitant la digestion. C’est que la noix de coco contient deux nutriments particulièrement intéressants: des triglycérides à chaîne moyenne et de l’acide laurique. Habituellement, les gras saturés sont à longue chaîne et sont plus difficiles à digérer et le corps prend plus de temps pour les décomposer. Or, le type de gras contenu dans la noix de coco est principalement composé de triglycérides à chaîne moyenne, donc plus faciles à digérer et moins aptes à être emmagasinés en tant que gras.

Soulignons par ailleurs qu’une portion de 100g de chair de noix de coco fournit 354 calories, 33g de matières grasses, 15g de glucides et 3.3g de protéines.

2. La noix de coco procure un sentiment de satiété et aide à calmer la faim

La noix de coco contient une quantité élevée de fibres alimentaires, ce qui la rend idéale non seulement pour aider à prévenir la constipation, mais aussi pour combler l’appétit et calmer la faim. Une portion de 100g de chair de noix de coco fournit 9g de fibres alimentaires, soit près de 35% de l’apport quotidien recommandé en fibres alimentaires.

3. Les bienfaits de la noix de coco pour soulager la gueule de bois

L’alcool déshydrate et peut entraîner des nausées désagréables ainsi que d’horribles maux de tête. L’eau de coco peut contribuer à réhydrater l’organisme en plus de vous fournir certains électrolytes dont vous avez besoin lorsque vous êtes déshydratés, notamment du potassium. Toutefois, si l’eau de noix de coco peut aider à vous réhydrater, cela ne veut surtout pas dire que vous devriez boire plus d’alcool. Pour mieux prévenir la gueule de bois, limitez plutôt votre consommation de boissons alcoolisées, espacez vos consommations, évitez de boire le ventre vide et assurez de boire beaucoup d’eau.

4. La noix de coco est source de fer, de manganèse, de phosphore et de cuivre

Ce fruit exotique regorge d’éléments nutritifs, à commencer par le fer. Une portion de 100g de chair de coco fournit près de 13% de l’apport quotidien recommandé en fer. Toutefois, le fer de cet aliment végétal est moins bien assimilé par l’organisme que le fer contenu dans les aliments d’origine animale. Vous pouvez ainsi en maximiser l’absorption en la consommant avec des aliments riches en vitamine C, comme les agrumes, par exemple. Rappelons que le fer joue un rôle essentiel dans le corps humain, en régulant notamment la température interne du corps, en contribuant au transport et au stockage de l’oxygène dans les cellules et au maintien d’un bon système immunitaire.

Le lait de noix de coco constitue également une bonne source de manganèse, de phosphore et de cuivre.

5. La noix de coco, source de potassium et de vitamine B6

Parmi les autres bienfaits de cet aliment, mentionnons sa pulpe qui fournit une bonne quantité de potassium. Une portion de 100 g de chair noix de coco contient 356 mg de potassium, soit 10% de votre apport quotidien recommandé. Rappelons que le potassium est un nutriment vital à la santé du corps humain, étant impliqué dans l’activation des cellules nerveuses et musculaires, permettant notamment le bon fonctionnement de plusieurs organes vitaux du corps humain, dont le coeur et les reins.

Une portion de 100g de chair de coco fournit également 5% de l’apport quotidien recommandé en vitamine B6. En outre, la vitamine B6 facilite l’absorption du magnésium et joue un rôle sur les fonctions cognitives et cérébrales, agissant sur les neurotransmetteurs.

6. L’eau de noix de coco peut remplacer les boissons énergétiques après un effet physique léger à modéré

Si vous vous entraînez modérément, boire de l’eau de coco après votre entraînement peut être suffisant pour vous hydrater. Mais à l’état naturel, elle n’est pas idéale pour les activités physiques plus intenses. Pourquoi? Lors de l’entraînement, vous évacuez par la transpiration beaucoup de sodium et de potassium. Après une session intense de transpiration, vous devriez remplacer ces quantités perdues. Il est donc important de rajouter une petite pincée de sel à l’eau de coco si vous en buvez pour récupérer après un effort physique intense.

Assurez-vous également de boire suffisamment de liquides avant, pendant et après le sport. Selon les diététistes du Canada, selon le type de sport ou de l’exercice que vous pratiquez, de son intensité, de la météo et de votre taux de sudation, vous pourriez en effet perdre de 0,3 à 2,4 litres de sueur par heure. Si vous ne buvez pas assez pour remplacer vos pertes de sueur, vous risquez d’être déshydraté. En conséquence, vous pouvez surchauffer et vous sentir fatigué. Parmi les signes de déshydratation, on compte la soif, les étourdissements, les maux de tête et les crampes musculaires.

7. Les bienfaits de la noix de coco pour aider à stabiliser le sucre sanguin

Riche en fibres et faible en glucides, la noix de coco peut aider à stabiliser votre taux de sucre sanguin : une portion de 100g de chair de noix de coco ne fournit que 15g de glucides, dont 9g de fibres alimentaires. Il est toutefois préférable d’éviter de consommer les aliments transformés à base de noix de coco. Ces aliments du commerce sont souvent plus riches en sucre et fournissent une quantité de fibres et de nutriments généralement beaucoup moins intéressante que la noix de coco à l’état brut.

8. La noix de coco, un aliment riche en antioxydants pour contrer l’inflammation

La noix de coco est également riche en antioxydants et peut vous aider ainsi à lutter contre les radicaux libres et mieux combattre l’inflammation. En outre, on retrouve notamment dans l’huile de coco des composés phénoliques, de la vitamine E ainsi que des phytostérols.

La noix de coco est également source de vitamine C: une portion de 100g de chair de noix de coco fournit 5% de l’apport quotidien recommandé en vitamine C.

9. La noix de coco est une bonne source de magnésium et de nombreux nutriments

Intégrée à votre alimentation, la noix de coco peut aussi vous aider à combler vos besoins quotidiens en magnésium. Une portion de 100g de chair de noix de coco vous fournit 8% de votre apport quotidien recommandé en magnésium. Rappelons que le magnésium joue un rôle fondamental dans plusieurs fonctions du corps humain. Le magnésium est essentiel au maintien d’une bonne fonction cardiaque, de la tension artérielle et du métabolisme des liquides.

Parmi les autres nutriments que fournit la noix de coco, mentionnons le lait de noix de coco qui est source de folate, de zinc et de vitamine B3.

La noix de coco desséchée est pour sa part source d’acide pantothénique, ou vitamine B5. Lorsqu’absorbée par l’organisme, la vitamine B5 agit sur le système nerveux et sur les glandes surrénales. La vitamine B5 joue également un rôle dans la régulation de l’adrénaline et de l’insuline.

10. La noix de coco: une foule de bienfaits et vertus pour la peau

Enfin, lorsqu’appliquée sur la peau, l’huile de noix de coco permet d’hydrater et d’adoucir votre peau. L’huile de noix de coco peut également servir à enlever le maquillage, atténuer les rides du visage et peut même servir de crème à raser. Mieux encore, l’huile de noix de coco contient un antibactérien, l’acide laurique, qui permet de mieux contrôler la croissance des bactéries lorsqu’appliquée à la surface de votre peau. La noix de coco peut également aider vos blessures mineures à mieux guérir: appliquez un peu d’huile de coco sur une plaie superficielle après l’avoir lavée et désinfectée. Les propriétés de l’huile de noix de coco l’aideront à mieux cicatriser, la protégeant des bactéries et de la poussière.

Quelques idées de recettes savoureuses à base de noix de coco

Pour profiter de tous les bienfaits et vertus santé de la noix de coco, essayez ces recettes à la fois savoureuses, rapides et faciles à préparer!

Délicieux smoothie tropical

Dans un mélangeur, incorporer du lait de noix de coco, du jus d’orange et de mangue, une banane et quelques glaçons. Pour en faire un déjeuner rassasiant, ajouter une portion de protéines en poudre.

Riz à la noix de coco et lime

Cuire du riz basmati dans du bouillon de légumes et du lait de noix de coco. Avant de servir, ajouter un peu d’huile de noix de coco et du jus de lime.

Granola maison à la noix de coco

Troquer l’huile contre l’huile de noix de coco et ajouter de gros flocons de noix de coco séchés à votre recette préférée de granola maison. N’oubliez pas de surveiller le granola et mélangez souvent afin qu’il ne brûle pas.

Salade exotique

Couper en julienne une mangue, du poivron rouge et de la ciboulette. Mélanger avec un piment fort tranché finement, un peu de gingembre râpé et du basilic haché. Servir avec une vinaigrette composée de jus de lime, de lait de noix de coco, de sel et de poivre.

Poulet créole à la noix de coco

Enduire des poitrines de poulet d’un mélange d’épices cajun. Cuire. Servir avec une sauce de purée chaude d’ananas et parsemer le tout de copeaux de noix de coco.

