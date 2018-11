4 / 6

IRA_EVVA/Shutterstock

L’extrait de pépins de raisin et ses bienfaits pour la santé des yeux

On pense également que l’extrait de pépins de raisin pourrait avoir un effet favorable sur la circulation sanguine au niveau de l’oeil. On le recommande ainsi pour combattre la dégénérescence maculaire et la cataracte, deux des causes les plus fréquentes de cécité chez les personnes âgées. Il peut en tout cas améliorer la vision nocturne et atténuer les conséquences de l’éblouissement en cas de conduite de nuit. Dans une étude portant sur 100 volontaires auxquels on a donné 200 mg de procyanidines par jour, on a observé une nette amélioration de la vision nocturne et une faculté plus rapide de récupérer la vue après un éblouissement.

L’extrait de pépins de raisin peut aussi s’avérer utile pour les gens travaillant régulièrement devant un écran d’ordinateur. Une étude a même démontré que prendre 300 mg d’extrait par jour pendant seulement 2 mois réduisait la fatigue oculaire liée au travail sur écran et améliorait la perception des contrastes.

