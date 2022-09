Les 25 meilleures recettes avec des courges

Ce riz au lait de coco parfumé au cari est délicieux. Il vous fera profiter des bienfaits de la courge butternut et du chou frisé, qui sont imbattables pour leur richesse en fibres et en antioxydants.

Un smoothie à la citrouille et à la banane

Ce smoothie surprenant constitue une formidable boisson-dessert décadente et nutritive. Il est riche en bêta-carotène, en vitamine C et en fibres. De plus, sa texture onctueuse et son arôme alléchant vous rappelleront la tarte à la citrouille.