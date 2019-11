25 recettes faciles pour des repas santé en moins de 30 minutes

La renversante salsa à la mangue et à l’avocat transforme ces tacos en un pur délice. Le chou rouge ajoute une texture intéressante et la crème sure au citron vert complète merveilleusement ce repas.

Shutterstock

Hamburger au Pied de cochon

Martin Picard, chef-propriétaire du restaurant Au Pied de Cochon à Montréal, est réputé pour sa nourriture riche et décadente. Son «infâme» hamburger «PDC» consiste en une galette de chevreuil avec du flanc de porc infusé à l’érable, du foie gras, du sirop d’érable et de la mayonnaise au porto et au vin rouge, de la laitue, des tomates, des oignons marinés, du fromage vieilli et de la sauce balsamique. Sérieusement. Essayez n’importe quelle combinaison de ces garnitures à la maison avec la galette de chevreuil et servez dans un gros pain blanc à hamburger.

