Pauses repas: 14 secrets des gens heureux et en santé au travail

Ne restez surtout pas assis à votre bureau sur l’heure du lunch. Profitez des vos pauses repas pour prendre soin de votre santé… et de votre bonheur!

Une fois que vous être arrivé au bureau le matin, votre pause du repas sera sans doute votre seule occasion de la journée d’échapper aux murs de votre immeuble. Deux minutes à prendre l’air frais et le soleil ou à regarder tomber la pluie pendant votre pause repas suffiront à libérer votre corps et votre esprit des tensions et du stress de la journée.

Ils préparent leur lunch

Apporter votre repas vous permet de mieux contrôler ce que vous mangez, et ça ne demande pas un temps fou ni des trésors d’imagination à planifier. Une pizza pita, un roulé à la dinde et aux légumes ou un sandwich beurre d’arachide et bananes sont faciles et rapides à préparer. Votre repas maison sera sans aucun doute meilleur marché et plus sain que tout ce que vous pourrez trouver au resto du coin ou à la cafétéria.

