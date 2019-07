Manque d’énergie et fatigue: 25 trucs simples mais efficaces

4 / 25

Ayez un sommeil régulier et essayez d’aller au lit plus tôt

Fatigue et manque de sommeil vont de pair. « Pour fonctionner de façon optimale, nous avons tous besoin d’un nombre défini d’heures de sommeil », indique le Dr James MacFarlane, responsable de l’éducation et expert-conseil à la clinique MedSleep. Pour la plupart d’entre nous, ce nombre se situe entre 6 heures et demie et 8 heures et demie chaque nuit pour demeurer alerte toute la journée.

Chaque semaine, essayez également d’aller au lit 15 minutes plus tôt jusqu’à ce que vous soyez en mesure de déterminer la quantité de sommeil optimale. Vous le saurez quand vous vous réveillerez en vous sentant plus frais et dispos.

Essayez aussi de vous réveiller à la même heure, chaque jour, et même la fin de semaine. En obligeant votre corps à un horaire de sommeil régulier, vous vous endormirez plus vite. Accordez-vous quelques semaines pour évaluer les retombées et résultats de ce nouvel horaire.

Si cela peut paraître simpliste, un sommeil plus reposant et revivifiant peut aussi être facilité en vous procurant un meilleur oreiller. Optez pour un oreiller doux, plus mince ou un oreiller cervical. Selon une étude suédoise, certains oreillers spécifiques permettent d’améliorer le sommeil.

Avant de vous coucher, évitez également la lumière bleue émise par les écrans d’ordinateur, les téléphones intelligents et la télévision. Cette lumière stimule le cerveau, faisant en sorte qu’il est alors plus difficile de s’endormir. Enfin, évitez l’alcool, des repas trop lourds, la surconsommation de caféine et essayez également de pratiquer une activité sportive en matinée ou en début d’après-midi pour un sommeil plus réparateur.

