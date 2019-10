Présenté par



20 recettes légères de repas à moins de 300 et 500 calories

Cassoulet ou tacos au poisson grillé? Plus besoin de vous priver avec ces 20 recettes légères et savoureuses à moins de 300 et 500 calories.

1 / 20 Une recette de repas à moins de 300 calories: la côte d’agneau à la moutarde Cette marinade est relevée de moutarde à l’ancienne, de romarin et d’ail et souligne la fine saveur des côtes d’agneau et se transforme, après cuisson, en une croûte aussi belle que bonne. Ce condiment est un excellent allié pour la cuisine, car cette même marinade convient aux brochettes d’agneau et, en augmentant les quantités, au gigot grillé ou rôti. Cliquez ici pour obtenir notre recette de côte d’agneau à la moutarde.