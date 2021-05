L’exercice préserve les facultés cognitives

Faire de l’exercice ne serait-ce qu’une fois par semaine réduit le risque de démence. On ne le répètera jamais assez: le sport est bon pour la santé!

Yuriy K/Shutterstock

Il n’y a rien d’anormal ni d’inquiétant dans le déclin des facultés cognitives dû à l’âge, mais si cette perte de jugement, d’élocution ou de mémoire est plus forte qu’elle ne devrait l’être à votre âge, votre médecin diagnostiquera peut-être une déficience cognitive légère (DCL). Le risque d’une dégradation jusqu’à la démence est alors plus grand, mais une étude coréenne sur presque un quart de million de sujets atteints de DCL a établi que faire de l’exercice plus d’une fois par semaine abaissait de 18% le risque d’Alzheimer. L’effort physique protège peut-être le cerveau en augmentant son irrigation sanguine ou en stimulant la sécrétion de molécules favorisant la croissance des neurones.