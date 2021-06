Comment régénérer facilement son cerveau

1 / 7

Wendy Suzuki était une spécialiste réputée du cerveau. Elle possédait son propre labo et avait à son actif un grand nombre de publications. Mais voilà qu’une classe de gym énergique et une paisible tasse de thé ont changé ses neurones et sa vie. Partez à la découverte des recoins mystérieux du cerveau.

«Je voulais simplement me muscler, mais après six mois d’entraînement aérobique, je me suis rendu compte que les tâches mentales exigeantes étaient devenues plus faciles.

J’étais capable de garder en tête un tas de détails, se rappelle Wendy, qui, à 55 ans, enseigne au centre de neurosciences de l’université de New York. Ma recherche en a été transformée. Elle s’est recentrée sur l’exercice et le cerveau. Et je m’entraîne presque tous les jours.»

Si Wendy avait examiné son cerveau après avoir adopté ses nouvelles habitudes, dont celle d’une méditation quotidienne, elle aurait observé des choses étonnantes: de jeunes cellules cérébrales en train de former des connexions, des vaisseaux sanguins tout neufs apportant plus d’oxygène et de carburant à ses neurones, plus de tissu cérébral dans les zones participant à l’apprentissage, à la mémorisation, à la prise de décisions. Longtemps on a cru que cette régénération, qu’on appelle neuroplasticité, était l’apanage des enfants.

Des recherches ont toutefois démontré que le cerveau en est capable à tout âge. Elle améliore la mémoire, les facultés intellectuelles, la créativité, et elle réduit le risque de démence. Ainsi que le formule Wendy, enthousiaste: «On peut se fabriquer un cerveau plus gros et plus heureux.»

Une pléthore d’études récentes nous apprennent à exploiter la neuroplasticité. Des techniques avancées d’imagerie cérébrale (entre autres instruments de laboratoire) permettent de voir comment tout influe sur les petites cellules grises, du sommeil à l’alimentation en passant par l’activité physique.

Un fait qu’il importe de souligner d’emblée, pourtant: la neuroplasticité profite autant du bon qu’elle est exposée au mauvais. «Environ la moitié de ce que les gens font au quotidien et qui a un effet sur le cerveau est toxique, tranche la neuroscientifique cognitive Sandra Bond Chapman, directrice du centre de la santé cérébrale à l’université du Texas à Dallas.

Ils ne dorment pas assez. Ils se dispersent. Ils sont trop sédentaires.» On peut alors souffrir de brouillard cérébral: c’est ce qui arrive quand on n’a plus les idées claires.

À part corriger ces mauvaises habitudes, que peut-on faire pour multiplier ses neurones? Un indice: les spécialistes ne recommandent pas de dépenser une petite fortune en programmes d’entraînement cérébral ni en suppléments alimentaires. Ils ne prônent pas non plus des techniques de science-fiction comme la stimulation électrique chez soi (voir plus bas).

Voici donc quelques techniques toutes simples que la recherche de pointe rappelle pour régénérer votre cerveau.