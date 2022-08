L’addiction au sucre et ses effets sur le cerveau

1 / 6

À 11 ans, Dana Small savait déjà qu’elle voulait étudier le cerveau. Six ans plus tôt, sa mère avait commencé à souffrir d’épilepsie. L’enfant avait vu cette femme brillante et vive d’esprit contrainte de se battre pour s’arracher du lit le matin. «Mon intérêt pour la fragilité de la conscience trouve son origine là, reconnaît Dana. Et cela m’a conduite au cerveau.»

Elle a obtenu en 2001 un doctorat de l’Université McGill après avoir mené une de ses premières expériences, l’une des plus célèbres, auprès de sujets qui devaient manger du chocolat Lindt tout en subissant un scanner du cerveau. Les images allaient révéler qu’avec chaque nouveau morceau de chocolat, le plaisir – ou la «valeur de récompense», tel qu’il était énoncé dans l’étude – diminuait. Les zones du cerveau, très lumineuses avec les premiers carrés de chocolat, s’assombrissaient petit à petit. L’étude publiée dans Brain : A Journal of Neurology a connu un succès retentissant. Pour Wolfram Schultz, un des plus éminents neuroscientifiques du monde, il s’agissait de l’étude la plus exhaustive sur la motivation chez les humains. Depuis sa publication en 2001, elle a été citée plus de 1300 fois par des scientifiques qui explorent la nature du plaisir, et par un nombre incalculable de journalistes qui s’y réfèrent pour démontrer l’amour programmé et dangereux de l’humanité pour le goût sucré.

Malgré la reconnaissance et le succès, Dana Small s’interrogeait parfois sur ce que montrait véritablement son expérience. Le goût sucré n’était-il qu’un plaisir superficiel qui diminuait avec une exposition continue comme la chanson qui finit par ennuyer à force d’être trop jouée ? Quelque chose de plus profond pouvait-il être en jeu ? L’idée que le cerveau se faisait des chocolats était-elle influencée par des signaux envoyés par l’organisme et par une évaluation de ses besoins ?

Le processus allait prendre des années, mais ces pensées ont fini par se cristalliser et envoyer Dana sur un chemin expérimental tortueux qui allait conduire à la plus grande découverte de sa carrière.

Tout débute en 2008 à l’université Yale où Dana enseigne désormais. À côté de son bureau, le neuroscientifique brésilien Ivan de Araujo mène d’étranges expériences sur des souris «insensibles au goût sucré» – elles ont en fait été génétiquement modifiées pour leur faire perdre la capacité de percevoir le goût sucré. Ce qui n’empêche pas l’homme de science de les nourrir exclusivement… de sucre.

Il s’intéresse aux effets «post-ingestion». En 1970, le physiologiste français Michel Cabanac a mené une expérience prouvant que l’eau sucrée coupe l’appétit uniquement si elle est avalée – si elle est recrachée, la faim persiste. Autrement dit, l’interaction biologique du sucre avec l’organisme ne se limite pas à la langue. Un message est apparemment envoyé au cerveau qui dit : «sucre obtenu, annuler faim». Quand l’eau sucrée est recrachée, aucun message n’est envoyé au cerveau. C’est ce qui a conduit Ivan de Araujo à faire une chose qui pourrait sembler inutile, comme donner de l’eau sucrée à des souris incapables d’apprécier le goût du sucre.

Le neuroscientifique a mis ses souris dans des cages disposant chacune de trois biberons. Le premier est rempli d’eau, le deuxième d’eau sucrée et le troisième d’eau encore plus sucrée. Au début, insensibles au sucre et incapables de savoir quelle eau en contient ou pas, les souris passent d’un biberon à l’autre, s’y abreuvant de manière égale et aléatoire.

Mais après six jours, le comportement des souris cesse d’obéir au hasard. Toutes se mettent à boire de l’eau sucrée. Elles en consomment à la même fréquence et dans les mêmes proportions que les souris de contrôle qui, elles, ont conservé leur capacité à reconnaître le goût sucré. D’une manière ou d’une autre, les souris «insensibles» réussissent à distinguer les biberons.

Ivan de Araujo découvre que la dopamine, cette molécule biochimique du cerveau que l’on croit responsable du déclenchement de la sensation de «désir», tient compte de l’énergie contenue dans les aliments consommés par les souris. Avec le temps, la dopamine indique au cerveau de la souris que le «biberon de gauche=calories». Quand une souris a faim, le «désir» s’en mêle et la pousse vers le biberon plus calorique auquel elle vient boire tout en ne goûtant rien.

