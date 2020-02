Les recoins mystérieux du cerveau

3 / 6

La thérapie par la lumière et les lésions cérébrales

Le Dr Norman Doidge, psychiatre, psychanalyste et essayiste de Toronto, a étudié la capacité du cerveau à modifier sa structure et ses fonctions. En 2015, dans The Brain’s Way of Healing: Remarkable Discoveries and Recoveries from the Frontiers of Neuroplasticity, il raconte la convalescence d’une femme qui a utilisé la lumière pour stimuler la guérison de son cerveau:

«En décembre 2011, une certaine Gabrielle est venue me voir après une conférence à Toronto. En voyant sa démarche instable et son élocution lente, j’ai aussitôt soupçonné une lésion cérébrale. Elle avait eu une grave tumeur près de la moelle épinière. On lui avait sauvé la vie en la lui retirant, mais elle en avait gardé des séquelles invalidantes: troubles de déglutition, nausées, troubles de l’équilibre, difficulté à marcher. Elle souffrait de fatigue chronique. Elle qui avait lu et écrit de la musique toute sa vie avait développé une hypersensibilité au son.

«On sait, entre autres, que la lumière (des fréquences très précises de lumière rouge et infrarouge) peut stimuler les mitochondries, ces micro-organismes qui stockent et génèrent de l’énergie dans chaque cellule. Les mitochondries du corps humain peuvent exploiter l’énergie tirée de ces fréquences lumineuses particulières pour stimuler des cellules dormantes.

«Avec son médecin, Gabrielle a commencé à stimuler son cerveau en plaçant des coussins thérapeutiques spéciaux d’environ 100 petites diodes plates sur sa nuque. Après trois semaines de traitements hebdomadaires assidus, elle pouvait se concentrer et faire plusieurs choses à la fois. Par la suite, j’ai vu cette femme qui, avant, supportait mal la musique douce assister à une symphonie de Beethoven. En la voyant marcher vivement dans la salle de concert, d’un pas assuré, j’ai su qu’elle allait mieux.

«Gabrielle n’est pas complètement guérie: on lui a supprimé une partie du cerveau. Mais elle a repris le cours de sa vie. Hier encore, une heure d’activité la clouait ensuite au lit pour plusieurs jours. Aujourd’hui, elle chante de nouveau dans une chorale. Et elle peut danser.»

À retenir: avec des thérapies ciblées, le cerveau peut se remettre d’un grave traumatisme et recouvrer avec brio sa capacité fonctionnelle.

À la base du crâne, le «petit cerveau» (sens littéral du mot d’origine latine «cervelet») est responsable de la coordination, de l’équilibre et de l’activité musculaire.

