Les meilleurs endroits pour voir des fossiles de dinosaures dans chaque province

Alberta: Parc provincial Dinosaur

Le parc provincial Dinosaur de l’Alberta est LA place où aller tant pour les chercheurs de fossiles que pour les chasseurs de dinosaures. Après 130 années d’excavations, 55 espèces différentes de dinosaures et plus de 150 squelettes complets y ont été découverts. Les visites guidées de ce parc situé à deux heures de route à l’est de Calgary vous font voir les dépôts d’ossements (des concentrations désorganisées d’ossements dans le sol), où vous pourrez trouver vous-même des fossiles de dinosaures et en apprendre plus sur vos trouvailles en utilisant la liste de vérification des dinosaures fournie par le parc. N’oubliez pas d’apporter votre appareil photo! Situé au cœur des badlands de l’Alberta, ce site du patrimoine mondial de l’UNESCO offre certains des paysages les plus spectaculaires du Canada, notamment des cheminées de fée, ces grandes tours de grès formées par l’érosion.

Conseil: Réservez vos visites et votre hébergement longtemps à l’avance. Ce n’est pas sans raison si le parc provincial Dinosaur est aussi populaire: ce lieu ancien brosse le tableau le plus complet du crétacé supérieur. Il vous fera faire un voyage dans le temps, à l’époque où ces vallées sablonneuses étaient vertes, luxuriantes et grouillantes de dinosaures.

