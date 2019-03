Nutrition

Perte de mémoire 8 conseils alimentaires pour stimuler la mémoire

Il est courant en prenant de l’âge d’avoir de petites pertes de mémoire. Ces aliments et suppléments peuvent aider à stimuler la mémoire.

1 / 8 Shutterstock/Lolostock Prenez un bon petit déjeuner pour stimuler la mémoire L’exercice physique et une bonne alimentation favorisent la longévité du cerveau et la mémoire. Assurez-vous de pratiquer ces activités physiques pour la santé de votre cerveau. Les nutriments protecteurs comprennent les glucides complexes et les vitamines du groupe B, qui assurent la production de quantités suffisantes de neurotransmetteurs. Selon des chercheurs de l’université de Toronto, au Canada, le petit déjeuner est un élément clé pour la mémoire. Leur étude, qui a porté sur des sujets des deux sexes, de 61 à 79 ans, a montré que l’apport de calories (protéines, lipides et glucides) améliorait leurs performances dans les tests de mémoire. On savait déjà que les glucides rendent la mémoire plus efficace : la hausse du taux sanguin de sucre augmente en effet l’apport de glucose au cerveau. L’étude de Toronto a montré que toute nourriture est bénéfique. Mais il semble que les glucides aident la mémoire à plus long terme que les autres sources alimentaires.

2 / 8 leonori/Shutterstock Optez pour du bêta-carotène et de la vitamine C Il semble que des taux élevés de bêta-carotène et de vitamine C entraînent une meilleure performance de la mémoire chez les personnes de 65 ans et plus. Ces antioxydants retarderaient le vieillissement cérébral et augmenteraient la longévité et les capacités mentales en contrant les radicaux libres dans le cerveau. Consultez la liste des 15 aliments les plus riches en vitamine C. La recherche expérimentale amène à penser que les flavonoïdes des myrtilles et autres baies pourraient ralentir le déclin des fonctions mentales dû à la vieillesse.