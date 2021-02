Les 6 meilleurs aliments pour le cerveau

2 / 7

Pour réaliser l’étude du Journal of Alzheimer’s Disease, les chercheurs ont suivi, sur une période de dix ans, un large échantillon de sujets, afin de recueillir des données sur l’alimentation et les fonctions cognitives. L’étude a porté sur 1 787 adultes au Royaume-Uni âgés de 46 à 77 ans qui ont répondu à un questionnaire sur écran tactile et à un test intuitif.

Le test mesurait la capacité à résoudre des problèmes sans connaissance préalable. Les participants ont passé le test deux autres fois, à intervalle de deux à trois ans.

«En réalisant l’étude d’observation, nous pouvions modéliser la trajectoire sur dix ans du changement cognitif en tant que résultat (plutôt que des valeurs ponctuelles), et obtenir ainsi une idée de l’ensemble du régime alimentaire des participants pendant cette période», explique Brandon Klinedinst, docteur en neurosciences à l’université d’État de l’Iowa et l’un des principaux chercheurs de l’étude.

Après avoir examiné les données, les chercheurs ont découvert que la consommation quotidienne de fromage était associée à de meilleures performances au test cognitif. Ce type de souplesse intellectuelle – la capacité de prendre des informations que l’on connaît déjà et de les utiliser autrement – comme en faisant des mots croisés – devient progressivement plus difficile avec l’âge, en particulier pour les personnes à haut risque d’Alzheimer.

«Le fromage est souvent synonyme d’indulgence alimentaire en raison de sa teneur en gras saturés», explique Auriel Willette, professeur assistant en sciences alimentaires et nutrition à l’université d’État de l’Iowa et chercheur principal de l’étude.

«Mais le fromage contient des nutriments sains comme l’acide linoléique conjugué (ALC), qui est particulièrement élevé chez les vaches nourries à l’herbe ou dans les fromages vieillis ou qui sont plus oxygénés – comme le fromage bleu, le fromage suisse, le cheddar fort et le brie», ajoute-t-il. «Des niveaux plus élevés de ALC sont liés à des propriétés anti-inflammatoires, à la perte de poids et à une meilleure gestion des graisses, en partie grâce aux acides gras oméga-3».

Ces types d’études ne peuvent pas prouver la cause et l’effet – un autre facteur pourrait être associé à la fois à la consommation de fromage et aux performances mentales, comme le fait d’avoir un revenu plus élevé. Cependant, les chercheurs ont pris en compte d’autres facteurs, comme le statut socio-économique, lorsqu’ils ont examiné les résultats.

