Cancer du cerveau: 8 symptômes et signes à ne jamais ignorer

Les premiers signes et symptômes d’un cancer du cerveau sont très semblables à ceux que vous donneraient d’autres maux relativement courants, du mal de tête à la dépression. Voici quand vous devriez vous alarmer et consulter votre médecin dans les plus brefs délais.

1 / 9 ISTOCK/PEOPLEIMAGES Cancer du cerveau: un diagnostic terrifiant Le cancer du cerveau fait peur. La bonne nouvelle, c’est que ce type de cancer ne touche que 1% de la population mondiale. La mauvaise, c’est que les symptômes de ce cancer sont rares, et que ceux-ci peuvent souvent ressembler à de petits «bobos» du quotidien, comme le mal de tête ou la fatigue. Sachez identifier les huit signes et symptômes silencieux, mais sérieux à surveiller du cancer du cerveau.

2 / 9 ISTOCK/GPOINTSTUDIO Parmi les symptômes du cancer du cerveau, des maux de tête persistants Il peut être très difficile, même pour un médecin, de faire la différence entre un mal de tête causé par un cancer du cerveau et une simple migraine. «Le meilleur indicateur, c’est un mal de tête quotidien qui ne part pas, dit le Dr Mike Chen, professeur agrégé de neurochirurgie au service de chirurgie de City of Hope. Ces maux de tête tendent à s’aggraver avec le temps et vous font déjà souffrir lorsque vous vous levez le matin, quand la pression intracrânienne est élevée à cause de la position allongée que vous avez adoptée toute la nuit.» Cette douleur peut varier grandement et n’est liée ni à la taille ni à la vitesse de croissance de la tumeur. «Une petite tumeur à croissance rapide peut générer autant de douleur qu’une grosse tumeur à croissance lente», indique Santosh Kesari, chef du service de neuro-oncologie et de neurothérapie translationnelle au John Wayne Cancer Institute de Santa Monica, en Californie. Et il n’existe aucun mal de tête qui soit assez spécifique pour prédire ou non la présence d’une tumeur au cerveau chez une personne. La clé ici, c’est de rester vigilant face à tout mal de tête qu’aucun médicament – tel que les comprimés en vente libre – ne parvient à calmer.