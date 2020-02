20 jeux de réflexion pour stimuler votre cerveau

27 / 40

Faites vos jeux

Modérément difficile:

Quatre cartes, une de chaque couleur (un cœur rouge, un carreau rouge, un pique noir et un trèfle noir), sont alignées sur une table. Il y a un trois, un quatre, un six et un sept. À l’aide de ces indices, déterminez quelles sont les cartes et l’ordre dans lequel elles se trouvent.

1. Les cartes de chaque côté du quatre sont noires.

2. Le trèfle se trouve quelque part à droite du trois mais pas à côté du carreau.

3. La somme des deux cartes du milieu est un nombre pair.