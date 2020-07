9 raisons médicales qui expliquent pourquoi votre mémoire à court terme se détériore

RESSORMAT/SHUTTERSTOCK

La maladie de Lyme

La maladie de Lyme est transmise par une tique et entraîne des symptômes précoces comme la fièvre, des frissons, des maux de tête et de la fatigue, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Par la suite, certaines personnes notent aussi des problèmes de mémoire à court terme. Comme l’indique le Dr Amen, ce sont notamment des problèmes d’attention, de concentration et d’organisation.

Apprenez-en plus sur la maladie de Lyme.