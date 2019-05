Vivre sainement

Présenté par



25 conseils pour commencer à courir

La course à pieds fait de plus en plus d’adeptes. Vous souhaitez vous mettre au jogging (ou il fait déjà partie de votre quotidien)? Des conseils pour commencer à courir et… continuer!



1 / 25 TORWAISTUDIO/Shutterstock Trouver le bon moment pour courir Vous n’êtes pas forcée de courir dès votre lever, explique-t-il. Il s’agit plutôt de trouver ce qui marche pour vous, que vous vous entraîniez l’après-midi ou le soir n’a pas d’importance. Si votre emploi du temps est trop chargé le soir, voici ce que suggère John Stanton, propriétaire de The Running Room, à Edmonton, et auteur de quatre livres sur le sujet : «persévérez à l’entraînement. Vous verrez, le corps et l’esprit s’adapteront très rapidement». Vous avez déjà l’habitude de marcher? Voyez comment passer de la marche à la course en 8 étapes faciles.

2 / 25 Antonio Guillem/Shutterstock Moins de stress, plus de détente Pratiquement tous les coureurs affirment qu’il n’y a rien qu’une bonne course pour évacuer le stress. Cet exercice exige de rester concentré sur le but que l’on s’est fixé et d’oublier le reste. De plus, on dit qu’il a pour effet de libérer les ondes alpha du cerveau, apportant un sentiment de détente. Transformez ces prétextes pour ne pas aller courir en source de motivation.