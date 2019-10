8 huiles essentielles pour soulager les crampes menstruelles

3 / 8

MADELEINE STEINBACH/SHUTTERSTOCK

Un mélange épicé d’huiles essentielles, pour soulager les crampes

«Un mélange d’huiles essentielles de lavande, de girofle, de cannelle et de rose utilisé comme une huile topique appliquée sur l’abdomen pendant sept jours avant la menstruation a été démontré comme étant efficace pour réduire le degré de douleur et la durée des crampes, et diminuerait même la quantité de saignements menstruels par rapport à un placebo», explique le Dr Stagg. Elle suggère ces huiles essentielles pour les crampes, car elles peuvent équilibrer les taux de prostaglandines pour soulager la douleur.

Utilisez ces huiles pour avoir une peau plus jeune!