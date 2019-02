10 / 15

Ne pas mettre votre tête dans le sable

Des embuches, vous en trouverez sur votre route. C’est normal… et souvent formateur! C’est dans l’adversité qu’on se découvre de nouvelles forces et aptitudes. Ne faites pas comme si les problèmes n’existaient pas, mais usez de votre imagination et de votre créativité pour les transformer en solutions concrètes et innovatrices. Place à l’action!

