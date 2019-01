15 erreurs courantes de gens qui veulent perdre du poids

5 / 15

Sunvic/Shutterstock

Manger trop de protéines – ou pas assez

Selon une étude publiée dans l’American Journal of Clinical Nutrition, réduire votre consommation de protéines pourrait vous inciter à faire des excès plus tard. Lorsque les participants suivaient un régime riche en protéines, ils consommaient en moyenne 575 calories de moins par jour que lorsqu’ils mangeaient moins de protéines.

Mais n’en faites pas trop non plus. « Les protéines sont importantes, mais si vous en mangez trop, votre organisme stockera l’excès sous forme de graisse, avertit la nutritionniste Felicia Stoler. Par ailleurs, les milk-shakes et les barres protéinées ont tendance à être sucrés et gras. » On recommande en général de manger un gramme de protéine par kilo de poids corporel.

Suivez notre guide pour calculer vos besoins journaliers en protéines.