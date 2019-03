12 prétextes pour ne pas aller courir

Il n’y a pas d’âge pour s’entraîner à la course. De plus, courir régulièrement vous aidera à vivre plus longtemps. Selon une étude de l’Université de Harvard, chaque heure consacrée à l’exercice augmente votre espérance de vie de deux heures environ. Bien entendu, consultez votre médecin avant de vous lancer dans un entraînement à la course.

«J’ai toujours une crampe au ventre lorsque je cours»

Il faut attendre au minimum 30 minutes après le repas avant de courir, recommande l’entraîneur. Cependant, pour beaucoup de gens, un repas léger comme des céréales ou un sandwich ne leur cause pas de crampes durant leur entraînement. Assurez-vous d’avoir la bonne posture et d’être attentif à vos respirations, conseille l’auteur John Stanton. «Commencez doucement et augmentez l’intensité au fur et à mesure de la course. Concentrez-vous sur vos expirations, comme le fait un nageur, et soyez détendu lors de vos respirations. Si vous ne constatez pas d’amélioration, ne cessez pas l’entraînement. Les coureurs expérimentés ont moins souvent de crampes aux ventres que les débutants, souligne l’entraîneur. Il s’agit de persévérer, soit en continuant de courir lors des crampes soit en marchant. Vous verrez, les crampes disparaîtront au fil du temps.