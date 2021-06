6 bonnes raisons de manger des patates

Dans les faits, les pommes de terre contiennent beaucoup de vitamines et autres nutriments importants pour la santé. Voici six raisons pour lesquelles les pommes de terre sont bonnes pour vous.

Manger trop de n’importe quel type ou groupe d’aliments (comme les glucides) n’est pas «santé», et certaines recherches suggèrent que manger trop de pommes de terre pourrait être associé à une pression artérielle plus élevée . Mais c’est généralement la façon dont nous préparons et consommons les pommes de terre (comme les faire frire) qui a des effets néfastes.

2 / 8

Anthon Franco Naron/Shutterstock

1. La vitamine C

Les gens associent généralement la vitamine C aux oranges et aux agrumes. Mais une source importante de vitamine C dans le régime alimentaire britannique, pendant la majeure partie du 20e siècle, provenait en fait des pommes de terre. En moyenne, une petite pomme de terre (150 g) contient environ 15% de l’apport quotidien recommandé en vitamine C. Découvrez quels sont les autres aliments riches en vitamine C.

La vitamine C est importante, car elle soutient la fonction immunitaire et contient des antioxidants. Elle joue aussi un rôle essentiel dans la formation du tissu conjonctif, qui aide nos articulations à bien fonctionner et maintient nos dents en place. C’est pourquoi la carence en vitamine C est liée à la chute des dents ou à des maladies comme le scorbut.