22 secrets de perte de poids du monde entier qui valent le détour

ALEKSANDER RUBTSOV/GETTY IMAGES

Russie: tailler un datcha

Le mot «datcha» vient du verbe — «dat» — donner et du nom — «dar» — cadeau. Les Russes comptent depuis longtemps sur les datchas — des maisons de campagne en dehors de la ville avec des parcelles de terrain — comme source de refuge et de nourriture pendant les périodes de troubles politiques et économiques.

Un terrain typique est entouré de baies et d’arbustes et dispose d’un jardin. Ainsi, 51% des Russes cultivent leurs propres fruits et légumes, et conservent ce qu’ils cultivent dans ces datchas. Ce mode de vie rend leur alimentation plus autonome et nutritive.