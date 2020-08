Voici pourquoi il ne faut pas utiliser le climatiseur de votre voiture

BIZOO_N/GETTY IMAGES

Climatiseur de voiture: pourquoi s’en passer

Il n’y a rien de pire qu’une voiture chaude par temps humide. Alors que l’été bat son plein et que les températures augmentent, vous utilisez de plus en plus le climatiseur de la voiture. Mais si vous essayez d’économiser du carburant et de l’argent, vous y penserez à deux fois avant de mettre le climatiseur en marche.

Est-ce que le climatiseur de voiture utilise davantage d’essence?

Il y a eu de nombreux débats sur la méthode de refroidissement du véhicule la plus économique en carburant: la climatisation ou la conduite avec les vitres baissées? À leur façon, les deux méthodes provoquent davantage de combustion de carburant. La question est de savoir laquelle en brûle le plus.

Laisser les fenêtres ouvertes génère une augmentation de la traînée pendant la conduite. Alors que pour fonctionner, la climatisation brûle du carburant. Désireux de prouver de manière concluante quelle option avait le plus grand impact sur l’ensemble des litres par kilomètre (l/km), la Society of Automotive Engineers (SAE) et General Motors ont mené une étude comparant l’efficacité énergétique d’une conduite avec le climatiseur de voiture allumé à l’efficacité énergétique d’une conduite avec les vitres baissées.

Conduire les vitres baissées

Après avoir comparé les voitures qui roulaient à 50km/h, 80km/h et 110km/h à une température extérieure de 30°C, ils sont arrivés à la conclusion que conduire avec les vitres baissées est plus économe en carburant que de faire fonctionner la climatisation. Le test a également mesuré le rendement énergétique des vitres fermées et de l’absence de climatisation, qui permettait d’économiser davantage de carburant que les deux autres façons de faire.

Températures extrêmes

Donc, si vous avez besoin de vous rafraîchir pendant une promenade estivale particulièrement chaude, envisagez de baisser les fenêtres. Même si certains experts disent que la climatisation est l’option la plus sage en matière d’économie de carburant, de nombreux tests ont démontré le contraire. Cela dit, la différence n’est plus aussi évidente lorsque les conditions météorologiques ne sont pas extrêmement chaudes.