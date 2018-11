9 choses dangereuses (et dégoûtantes) que vous mangez sans le savoir

On a trouvé dans la moitié des supermarchés des staphylocoques dans la viande, dont le SARM qui est mortel. Pour diminuer le risque que présente la bactérie listeria, la FDA autorise l’utilisation de bactériophages – utilisés dans les hôpitaux pour tuer les microbes – sur les charcuteries et les viandes froides. Cet usage causerait 185 000 cas d’empoisonnement alimentaire par an aux États-Unis. La listeria peut provoquer des infections dangereuses du sang, de la peau, des poumons. Achetez de la viande biologique, malgré son prix supérieur.

Le dioxyde de silicium – le sable des plages – sert comme agent anti-agglutinant et régulateur d’humidité. On en trouve dans la crème à café en poudre et les soupes en sachets. Une grosse consommation de ce type d’aliment peut augmenter le risque de maladies auto-immunes. Un petit peu ne vous fera pas de mal, mais diminuez votre consommation d’aliments préemballés.

6 / 9

msphotographic / Shutterstock

Des produits de peinture dans la sauce à salade

La sauce ranch blanche pourrait contenir du dioxyde de titane. Ce produit chimique utilisé dans les peintures et les écrans solaires est souvent ajouté dans les aliments préparés pour les rendre plus blancs et plus attirants à l’œil. On met aussi du propylène glycol (que l’on met dans les antigels) dans les sauces à salade pour les épaissir et leur donner une texture soyeuse. Ces produits chimiques peuvent passer dans votre appareil digestif : l’inflammation va entraîner un œdème de l’intestin et augmenter les risques de SII et de cancer du côlon.

Jetez un oeil à cet aliment courant qui faciliterait la multiplication des cellules cancéreuses.