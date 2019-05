18 choses que vous faites mal avec votre four à micro-ondes

7 / 18 ISTOCK/DJGUNNER Vous ne préparez pas le déjeuner du dimanche dans le micro-ondes La préparation du déjeuner du dimanche matin pourrait être beaucoup plus facile et rapide si vous faisiez cuire œufs et bacon au micro-ondes. Placez le bacon entre deux feuilles d’essuie-tout ou sur une assiette couverte. Passez-le au micro-ondes à intervalle d’une minute jusqu’à ce qu’il soit grillé à point ; c’est plus rapide qu’à la poêle et ça évite de tout salir. Vous pouvez aussi préparer des œufs brouillés et des omelettes dans un plat spécial pour le micro-ondes. Comptez environ deux minutes par œuf et remuez à mi-temps pour des œufs brouillés.

8 / 18 ISTOCK/MAXIMKOSTENKO Vous ne connaissez pas la puissance de votre appareil Tous les micro-ondes ne sont pas identiques, et ne pas connaître la puissance du vôtre peut vous causer quelques problèmes. Beaucoup de plats prêts-à-manger exigent une certaine puissance pour être chauffés convenablement. Suivre les recommandations pour le réchauffage pourrait ne pas suffire à la cuisson et poser des problèmes de contamination puisque votre appareil ne parvient pas à atteindre les températures recommandées. La puissance de la plupart des micro-ondes de taille moyenne ou grande oscillent généralement entre 850 et 1650 watts, tandis que les modèles plus compacts varient entre 600 et 800 watts, selon le magazine Consumer Reports. Si votre micro-ondes fournit moins de watts que ce qui est indiqué sur le paquet, faites chauffer vos aliments un peu plus longtemps.