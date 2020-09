Cancer du pancréas: 8 symptômes à ne jamais ignorer

1 / 8

Le symptôme le plus évident du cancer du pancréas est la teinte jaunâtre de la peau

«La jaunisse est l’un des signes les plus manifestes du cancer du pancréas, avertit Christopher DiMaio, MD, un gastroentérologue à l’hôpital Mount Sinaï de New York. Souvent, les patients vont très bien jusqu’au jour où un proche remarque qu’ils ont l’œil jaune. Ils vont alors chez le médecin et apprennent qu’ils souffrent d’un cancer du pancréas à un stade avancé.» Les cancers qui se déclarent près de la tête du pancréas peuvent bloquer les conduits biliaires, empêchant ainsi la bile de se rendre jusqu’à l’intestin, où elle aide à éliminer les graisses avant d’être expulsée du corps dans les selles. La bile s’accumule et cause la jaunisse, ce qui jaunit votre peau et vos yeux. Elle peut également causer des démangeaisons, selon la Société américaine du cancer.