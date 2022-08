12 aliments remplis de pesticides à éviter (et 15 autres à privilégier)

Quand on parle de santé, les aliments et les pesticides ne font pas bon ménage. Voici la liste – selon l’Environmental Working Group – des aliments qu’il vaudrait mieux éviter.

Depuis 1993, l’Environmental Working Group (EWG) – un groupe d’activistes américain spécialisé notamment dans les domaines des produits chimiques toxiques – fait un travail de sensibilisation auprès de la population, mais aussi des gouvernements. Leur mission est de protéger les consommateurs des produits chimiques dangereux utilisés dans la production alimentaire, les produits de nettoyage et les cosmétiques.

Chaque année, le groupe dresse une liste annuelle des pires et des meilleurs aliments: les «Dirty Dozen» et les «Clean Fifteen». La toxicologue Alexis Temkin, chercheure pour l’EWG, note que «ces guides ont été conçus pour informer les consommateurs de quels fruits et légumes avaient davantage de résidus de pesticides que d’autres».

Depuis près de 20 ans, l’EWG classe les taux de contamination par les pesticides des fruits et des légumes populaires à partir des résultats de tests effectués sur des milliers d’échantillons par le département américain de l’agriculture et par la Food and Drug Administration. Les fruits et les légumes avec les résidus de pesticides les plus élevés ainsi que ceux avec les taux les plus bas sont ensuite classés dans la fameuse liste de l’EWG.

«Les fraises sont les plus contaminées en raison de leur peau poreuse, ce qui permet l’absorption davantage de pesticides. Les avocats, en revanche, ont une coque extérieure dure, qui protège la chair de la contamination», explique Alexis Temkin.

«Les légumes-feuilles et les légumes racines sont cultivés près du sol et sont plus attrayants pour les ravageurs. Ces aliments contiennent donc souvent plus de résidus de pesticides», ajoute-t-elle.

Les pesticides dans les aliments sont-ils nocifs pour la santé?

Alexis Temkin souligne que des recherches récentes menées par l’Université de Harvard montrent que la consommation de fruits et de légumes contenant des résidus élevés de pesticides peut diminuer leurs bienfaits pour la santé au fil du temps, notamment en ce qui a trait à la protection contre les maladies cardiovasculaires.

À ce sujet, la diététiste Reda Elmardi réfère à un document publié par l’Agence américaine de protection de l’environnement: «Les pesticides dans les aliments sont liés au cancer, aux handicaps congénitaux, aux troubles neurologiques, aux perturbations hormonales, aux organes endommagés et à d’autres effets indésirables».

Elena Ivanina, gastro-entérologue, ajoute que «Des études ont montré qu’une exposition chronique à des doses plus faibles de pesticides peut être associée à des problèmes respiratoires, des problèmes de mémoire, des affections cutanées, une dépression, une fausse couche, des handicaps congénitaux, des cancers, des affections neurologiques telles que la maladie de Parkinson et un trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité».

Les produits bio contiennent-ils des pesticides?

L’achat de produits biologiques peut fournir une certaine assurance, mais il est toujours important de vous renseigner – ce n’est pas parce qu’un aliment est étiqueté biologique qu’il ne contient pas de pesticides.

La raison est simple. Les agriculteurs biologiques des États-Unis peuvent utiliser des pulvérisations chimiques tant qu’elles proviennent de sources naturelles. Puisque bon nombre des aliments que l’on retrouve à l’épicerie proviennent de nos voisins du sud, une vérification s’impose.

De plus, les produits biologiques peuvent avoir des traces de résidus à cause des pesticides approuvés par l’agriculture biologique ou à cause des pesticides en suspension dans l’air qui peuvent voyager dans l’air à partir des fermes traditionnelles, explique Elena Ivanina. (Voici tout ce qu’il faut savoir sur les aliments biologiques.)

Quels sont les fameux produits à privilégier?

Les 15 aliments classés comme étant les plus propres et exempts de pesticide en 2022 sont:

Avocats

Maïs sucré (blé d’Inde)

Ananas

Oignons

Papayes

Petits pois (surgelés)

Asperges

Melons miel

Kiwis

Choux

Champignons

Cantaloups

Mangues

Pastèques (melons d’eau)

Patates douces

Quels sont les fameux produits à éviter?

En commençant par les fraises, classées comme les «plus sales», voici les 12 aliments les plus remplis de pesticide en 2022:

Fraises

Les fraises continuent de figurer en tête de la liste des fruits et des légumes qui contiennent les niveaux les plus élevés de pesticides (les fraises sont en tête de liste depuis 2016). Ceci s’explique en raison de leur peau très poreuse, qui les rend plus vulnérables à la contamination par les pesticides, même après avoir été lavées.

En 2022, plus de 90% des échantillons testés contenaient au moins deux pesticides ou plus. Selon l’EWG, les producteurs de fraises utilisent de grands volumes de gaz toxiques pour stériliser leurs champs avant la plantation, tuant tous les ravageurs, mauvaises herbes et autres êtres vivants dans le sol.

Toutefois, les résidus de pesticides sur les fraises ont été associés au cancer, à des problèmes de reproduction et de fertilité, à des perturbations hormonales et à des problèmes neurologiques.

En 2015, il a été démontré qu’en Californie – l’État qui détient le record de culture de fraises – plus de 135kg de pesticides sont utilisés pour chaque acre de plantation.

Légumes feuillus (épinards, choux frisés, choux verts et moutarde)

Alexis Temkin dit que «Les légumes verts à feuilles, tels que le chou frisé, le chou vert, les épinards et les feuilles de moutarde, sont fortement contaminés par les pesticides, car ils poussent près du sol où ils sont plus susceptibles d’être exposés aux insectes».

Des tests ont révélé que des échantillons de ces légumes-feuilles étaient contaminés par le pesticide nocif DCPA (tétrachlorotéréphtalate de diméthyle), classé par l’Agence de protection de l’environnement comme cancérigène possible pour l’homme (et qui a été interdit par l’Union européenne en 2009).

Nectarines, pêches

94% des nectarines et 99% des pêches ont révélé de hautes teneurs en pesticides. Le duvet sur leur peau peut retenir les pesticides et augmente donc les niveaux de contamination. Une étude menée en 2020 et publiée dans le journal Food Research International, les pesticides s’accumulent souvent sur la peau des aliments. Voyez comment laver ces aliments adéquatement afin d’enlever le maximum de pesticides de leur peau.

Pommes, poires, raisins, tomates

Les fruits et les légumes dont vous mangez généralement la peau (comme les pommes, les poires, les raisins et les tomates) ont tendance à être les plus toxiques. Ces fruits contiennent parfois des pesticides interdits en Europe et au Canada, mais autorisés aux États-Unis. Plus de 90% des échantillons de pommes et de poires testés contenaient plus de deux sortes de pesticides.

Certaines pommes cultivées de manière conventionnelle sont carrément trempées dans des pesticides pour empêcher la peau de développer des taches brunes ou noires pendant le transport.

Le pesticide souvent utilisé aux États-Unis sur les pommes et les poires, la diphénylamine, est pulvérisé après la récolte des fruits. C’est la raison pour laquelle les pommes et les poires ont tendance à avoir des concentrations plus élevées de résidus de pesticides. Les raisins et les tomates sont également fortement pulvérisés.

Cerises

Semblables aux pommes, les cerises des États-Unis sont pulvérisées avec un pesticide interdit en Europe. Plus de 90% des échantillons de cerises ont testé positif à deux pesticides, voire plus.

Céleris

Le céleri et d’autres légumes qui poussent sous terre peuvent absorber les pesticides du sol dans lequel ils poussent. Pendant que vous y êtes, jetez un oeil à ces 50 aliments que les nutritionnistes ne mangent jamais.

Poivrons & piments forts

Bien que les poivrons contiennent globalement moins de pesticides, ceux utilisés sont généralement beaucoup plus puissants. Il est donc préférable de manger des poivrons biologiques.

Les poivrons, ainsi que les pommes, les raisins et les cerises, sont souvent contaminés par le chlorpyrifos, un insecticide créé à l’origine comme alternative au DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane).

Faut-il éviter de manger ces aliments?

Il est important de noter que pour certains fruits et légumes à peau comestible, la peau est très riche en nutriments; le but n’est donc pas de vous en débarrasser complètement.

Il s’agit de comprendre comment minimiser vos risques d’exposition et de reconnaître que les imperfections occasionnelles sur les produits biologiques ne sont pas malsaines. L’une des raisons pour lesquelles les agriculteurs continuent d’utiliser des pesticides dans l’agriculture conventionnelle est que les consommateurs sont pointilleux avec leurs produits et s’attendent à voir des fruits et des légumes sans défaut.

EWG recommande de manger des fruits et des légumes biologiques dans la mesure du possible. «Nous avons pu observer, par le biais d’échantillons d’urine, que la concentration de ces pesticides diminuait de façon rapide chez les personnes qui passent à un régime biologique», ajoute Alexis Temkin. Gardez donc cette liste à portée de main la prochaine fois que vous irez faire l’épicerie. À ce propos, voici d’autres aliments bios que vous devriez vous procurer dès maintenant.

Les pesticides au Canada

Le gouvernement fédéral avait annoncé en août 2021 la suspension des augmentations des limites maximales de résidus de pesticides permis dans nos assiettes, y compris pour le glyphosate, le produit vedette du géant agrochimique Monsanto (maintenant Bayer). En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada fixe des limites maximales de résidus pour le glyphosate sur diverses denrées de manière à permettre l’importation et la vente d’aliments contenant ces résidus.

Or, la difficulté d’approvisionnement engendrée par la pandémie a été montrée du doigt par les autorités afin d’autoriser, dès janvier 2023, une quantité trois fois plus grande de pesticides dans nos assiettes, conteste Équiterre, un OBNL québécois qui a pour mission d’inciter les choix écologiques, équitables et solidaires de la part de la population et des gouvernements.

Soulignons que le glyphosate est l’herbicide le plus utilisé au Canada (comme dans le reste du monde). Il est appliqué sur d’importantes cultures destinées à l’alimentation humaine, comme le maïs, le soja, le canola, le blé, l’avoine et l’orge. On le retrouve également dans nos cours d’eau, notre eau potable et dans près du tiers de nos produits alimentaires, selon Équiterre.

