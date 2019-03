Votre maquillage est-il toxique? 12 ingrédients à éviter!

Vous connaissez sans doute ce terme, surtout si l’on considère le nombre de nouveaux produits s’affichant «sans parabène». «Les parabènes sont des agents de conservation utilisés dans les produits de soins de la peau pour prévenir la contamination des produits lorsqu’ils sont sur les étagères, explique le Dr Zeichner. Sans conservateurs, certains ingrédients de ces produits, tels que les fruits frais, seraient contaminés par des bactéries et des virus et se dégraderaient avec le temps.» Alors, où est le problème ? Le Dr Zeichner évoque des rapports (non concluants, cependant) qui établissent un lien entre parabènes et cancer du sein, ainsi que leur impact négatif sur notre système endocrinien. Les parabènes sont également un catalyseur connu d’allergies cutanées. «La bonne nouvelle, c’est qu’il existe beaucoup de produits de soins de la peau sans parabène, dit-il. Certains contiennent de l’extrait de pépins de raisin, qui est un parabène naturel et offre des avantages similaires.»

6 / 12

MosayMay/Shutterstock

Sulfates

Les sulfates sont des tensioactifs couramment utilisés – ce sont eux qui nettoient la peau et les cheveux dans les nettoyants et les shampooings, explique le Dr Zeichner. On les retrouve dans plus de 90 % des produits de soins personnels et de nettoyage, comme les détergents. Les sulfates tels que le SLS (sulfate de lauryle et de sodium) sont des irritants connus à des concentrations élevées ; ils sont même utilisés comme groupe témoin positif dans les expériences visant à évaluer l’irritabilité de certains produits. C’est la raison pour laquelle on trouve de plus en plus de produits de soins de la peau et des cheveux sans sulfate sur le marché. Le Dr Zeichner recommande le Nettoyant purifiant pour le visage Neutrogena NaturalsMC, car toute cette gamme de soins de la peau ne contient que des ingrédients d’origine naturelle.

Jetez un coup d’oeil à ces erreurs que vous faites en vous lavant les cheveux.