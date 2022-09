Autocueillette de pommes bio: 10 vergers à essayer

Yanive Nizard pour le verger À la croisée des pommes

À la croisée des pommes (Saint-Joseph-du-Lac)

Ouvert depuis plus de 20 ans, À la croisée des pommes est un verger biologique certifié Québec vrai depuis 2016. Ici, la production de pommes est en harmonie avec l’environnement et conçue afin d’optimiser la santé de l’écosystème. La production naturelle va donc bien au-delà du choix de ne pas utiliser de produits à base de pesticides.

Vous êtes d’ailleurs invités à amener vos sacs réutilisables puisque le prix est chargé au poids (et non au sac). Des sacs sont également en vente au coût de deux dollars.

On y trouve plus de 18 variétés de pommes ainsi qu’une grande variété de poires, prunes, raisins, courges et citrouilles. Le site offre une aire de jeu, un espace pique-nique et une fermette.