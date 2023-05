Les meilleurs shampoings selon son type de cheveux

6 / 11

LenaPl/Shutterst

Pour cheveux dégarnis: un shampoing épaississant

Les concepteurs des produits pour cils et sourcils RevitaLash Cosmetics proposent maintenant un shampoing et un revitalisant qui freine le vieillissement et la chute des cheveux. Le shampoing et le revitalisant épaississants ReGenesis par RevitaLash Cosmetics sont phyto-infusés de différents agents actifs qui fortifient les cheveux et les rend plus épais et plus brillants. Fini les cheveux ternes et dégarnis!

Le shampooing Cheveux Fins & Clairsemés par Nutricap est spécialement conçu pour apporter force, volume et souplesse aux cheveux fins ou clairsemés. Sans parabène, sa formule riche en protéines de blé et prolytéine, revitalise le cuir chevelu, renforce et ré-épaissit les cheveux naturellement.