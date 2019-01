Prévention

30 erreurs que vous commettez et qui peuvent abîmer vos dents

Êtes-vous en ce moment même en train de mordiller un crayon? Arrêtez tout de suite. C’est du moins ce que recommandent nos experts qui aimeraient que vous perdiez ces 30 mauvaises habitudes. Pour le salut de vos dents

1 / 29 ISTOCK/BARCIN Croquer de la glace Il y a beaucoup d’habitudes que votre dentiste aimerait que vous perdiez pour le bien de vos dents. L’une des plus mauvaises ? Croquer de la glace ! Cela peut gruger la fragile couche d’émail recouvrant vos dents. «La glace peut aussi fissurer des dents déjà affaiblies par un travail de restauration», soutient le Dr Harold Katz, diplômé en dentisterie et en bactériologie. Plutôt que de croquer des cubes de glace, prenez de la glace concassée si c’est une habitude que vous n’arrivez pas à perdre et souvenez-vous de ceci : une fissure pourrait rendre votre dent vulnérable et vous valoir au bout du compte un traitement de canal. Vous avez envie de de fraîcheur? Pensez plutôt à essayer l’une de ces 20 recettes de café glacé!

2 / 29 SHAIITH/SHUTTERSTOCK Soumettre vos dents à de grandes variations de température Ah, le charme d’une pizza et d’une boisson bien fraîche ! Ce délicieux mariage constitue cependant une menace pour vos dents puisque la chaleur fait dilater l’émail de vos dents tandis que le froid le fait se contracter. «Manger chaud et froid n’endommagera pas forcément vos dents, mais il est très possible que cela les rende plus sensibles, dit le Dre Leslie Renee Townsend, de la Jefferson Dental Clinics de Dallas. Gardez à l’esprit qu’une douleur aigüe ou lancinante lorsque vous mangez ou buvez est symptomatique d’un problème plus grave tel qu’une dent fissurée ou une carie avancée – une chose à ne pas ignorer.» Solution : essayez de manger votre pizza au couteau et à la fourchette et de souffler sur chaque morceau pour faire baisser la température. Mais si c’est plutôt la température estivale qui vous donne du fil à retordre, découvrez 8 signes qui pourraient indiquer que vous risquez un coup de chaleur sans le savoir.