10 aliments que même les chefs cuisent au four à micro-ondes

Tout le monde est capable de réchauffer une tasse de nouilles ramen au four à micro-ondes. Mais, les professionnels de la cuisine s’en servent eux aussi pour préparer certains aliments.



Shutterstock/Foodio

Homard

Selon Rich Vellante, chef exécutif de Legal Sea Foods et expert en homards, la cuisson au micro-ondes est idéale pour ce crustacé et surpasse la cuisson à l’étouffée ou au grill. « Au micro-ondes, la chair cuit dans son propre jus, ce qui la rend juteuse, tendre et particulièrement goûteuse. » Il suggère de placer le homard au congélateur une vingtaine de minutes pour l’assommer. Ensuite, déposez-le dans un plat qui va au micro-ondes, retirez les bandes de caoutchouc autour des pinces, mettez un demi-citron et 2 c. à soupe d’eau sur l’animal, puis faites le cuire à la plus haute intensité. Pour un homard de 450 g (1 lb), comptez 6 ½ à 7 minutes (ajouter une minute par 100 g ou quart de livre supplémentaire). Laissez le homard reposer au four 10 minutes avant de le servir. « La cuisson au micro-ondes préserve la fermeté, la salinité et la saveur de la chair, sans la durcir, affirme le chef Vellante. L’aliment cuit de l’intérieur, contrairement à ce qui se passe dans les méthodes conventionnelles. » Pensez cependant à éviter ces erreurs fréquentes liées au four à micro-ondes.